الجمعة 17-12-2021
الوكيل الاخباري

وصول اول شحنة .. تعرف على سعر كيلو لحوم الخراف الجورجية بالأردن

إرادة ملكية سامية بمنح الفنان عمر العبداللات جائزة الدولة التقديرية

الصحة: خطة حكومية للإعداد للتعليم الوجاهي للفصل الثاني

وزير الصحة يوضح بشأن اغلاق المطارات والتعليم الوجاهي والاغلاقات

وزير الصحة : مصابو أوميكرون كانوا يحملون فحوصات سلبية

80 % من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد

الملك يمنح الرئيس القبرصي وسام النهضة المرصع

الملك يؤكد ضرورة استمرار دعم الأونروا

اليونيسف تحذر: موجة أخرى من إغلاق المدارس ستكون كارثية على الأطفال

النجار تفتتح الملتقى السنوي الأول لطلاب وخريجي الهندسة الصناعية

الجمعة، 17-12-2021 09:19 م

إرادة ملكية سامية بمنح الفنان عمر العبداللات جائزة الدولة التقديرية

fff


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية وقرار مجلس الوزراء على منح الفنان عمر العبداللات جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون مجال الغناء للعام 2021 " دورة مئوية الدولة الأردنية " وذلك عن إبداعه في المجال الفني وجهوده المستمرة والعطاء المتميز في تقديم كل ما أمكن للوطن في مجال الفن والموسيقى .

اضافة اعلان

 

وقد عبّر الفنان عمر العبداللات عن جزيل شكره وإعتزازه بمنحه هذه الجائزة معبراً عن سعادته ان التكريم جاء متزامنا مع إحتفالات الأردن بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية ، داعياً الله العلّي القدير أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها وحكومتها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله رعاه .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

وصول اول شحنة .. تعرف على سعر كيلو لحوم الخراف الجورجية بالأردن

مدرسة

الصحة: خطة حكومية للإعداد للتعليم الوجاهي للفصل الثاني

حظر

وزير الصحة يوضح بشأن اغلاق المطارات والتعليم الوجاهي والاغلاقات

هواري

وزير الصحة : مصابو أوميكرون كانوا يحملون فحوصات سلبية

999

الملك يمنح الرئيس القبرصي وسام النهضة المرصع

66

الملك يؤكد ضرورة استمرار دعم الأونروا

أخبار متعلقة
ارادة

إرادة ملكية بالموافقة على تعيين الشبول أمينا عاما لوزارة الصحة

إرادة ملكية

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

ارادة

ارادة ملكية بمنح متقاعدين عسكريين ميدالية مئوية الدولة

إرادة ملكية

إرادة ملكية بمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لشخصيات

إرادة ملكية

ارادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات

إرادة ملكية

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب