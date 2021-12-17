إرادة ملكية سامية بمنح الفنان عمر العبداللات جائزة الدولة التقديرية

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية وقرار مجلس الوزراء على منح الفنان عمر العبداللات جائزة الدولة التقديرية في حقل الفنون مجال الغناء للعام 2021 " دورة مئوية الدولة الأردنية " وذلك عن إبداعه في المجال الفني وجهوده المستمرة والعطاء المتميز في تقديم كل ما أمكن للوطن في مجال الفن والموسيقى .

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وقد عبّر الفنان عمر العبداللات عن جزيل شكره وإعتزازه بمنحه هذه الجائزة معبراً عن سعادته ان التكريم جاء متزامنا مع إحتفالات الأردن بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية ، داعياً الله العلّي القدير أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها وحكومتها في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله رعاه .