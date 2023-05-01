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الإثنين، 01-05-2023 02:18 م

إرادة ملكية مرتقبة بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بات في حكم المؤكد صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة قبل منتصف أيار الحالي.

ودستوريا، فإن مدة الدورة العادية لمجلس الأمة هي 6 أشهر، حيث بدأت الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في 13 تشرين ثاني 2022 وتنتهي في 13 أيار 2023.

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وينص الدستور الأردني على أن المجلس يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة.

كما ينص على أنه يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك لإنجاز الأعمال المتبقية إذا ما كانت موجودة.

 




 

 


 

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