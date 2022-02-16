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الأربعاء، 16-02-2022 04:27 م

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح لعطوفة اللواء الركن طيار مقاتل يوسف أحمد حامد الحنيطي / رئيس هيئة الأركان المشتركة بحمل وسام الاستحقاق الملكي النرويجي الممنوح له من قبل ملك النرويج.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للرائد الركن غصاب مشهور محمود المقابلة بحمل وسام التفوق من الدرجة الثانية الممنوح له من فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان وذلك لإحرازه المركز الأول في دورة كلية القيادة والأركان المشتركة الثامنة والأربعين.

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