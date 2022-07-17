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إرادتان ملكيتان بمنح وسام الاستقلال لسفيرين لدى البلاط الملكي

الأحد، 17-07-2022 04:32 م

إرادتان ملكيتان بمنح وسام الاستقلال لسفيرين لدى البلاط الملكي

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سفير اليابان المعتمد والمقيم السابق لدى البلاط الملكي الهاشمي هيديناو ياناغي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه وتقديرا لجهوده التي بذلها في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سفير مملكة بلجيكا المعتمد والمقيم لدى البلاط الملكي الهاشمي فيليب فانيدن، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه وتقديرا لجهوده التي بذلها في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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