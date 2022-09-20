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الثلاثاء، 20-09-2022 01:03 م

إرادتان ملكيتان مرتقبتان وهذه تفاصيلها

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين صدور إرادتين ملكيتين قبل نهاية أيلول الجاري وبداية تشرين أول المقبل.

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وقال نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإرادة الأولى ستكون بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، أما الثانية ستصدر بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية لمدة لا تتجاوز الشهرين.


وأضاف أن الدورة الاستثنائية دستوريا لا يتم التمديد لها ويجب أن تُفض قبل 30 أيلول، ومنح الدستور لجلالة الملك سلطة إرجاء الدعوة لانعقاد الدورة العادية على أن لا يتعدى موعد الإرجاء اليوم الأول من شهر كانون الأول، وإذا صادف يوم عطلة رسمية يكون انعقادها في اليوم الذي يليه.


وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز الماضي سنة 2022 ميلادية.

 




 

 


 

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