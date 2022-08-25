إربد : أكثر من 30 ألف شخص يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن

الوكيل الاخباري - تابع أكثر من 30 ألف شخص فعاليات أخر يوم من مهرجان صيف الأردن التي احتضنتها مدينة الحسن الرياضية في إربد، وذلك ضمن احتفالات محافظة إربد عاصمة للثقافة العربية 2022.



واشتملت فعاليات اليوم التي تابعها محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على عروض لفرقة كتاكيت للأطفال ورسم على الوجوه ومسابقات ثقافيه جرى خلالها توزيع جوائز على الفائزين، إضافة إلى تسويق منتجات الجمعيات والأسر المنتجة للجمهور مباشرة في البازار الخيري.

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