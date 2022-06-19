إربد: أمسية أدبية ثقافية في مجال النثر والسرد

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر مؤسسة إربد أجمل، أمس، أمسية أدبية ثقافية ضمن احتفالات إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 والاحتفالات الوطنية.

اضافة اعلان



وقرأ الأديب جروان المعاني قصيدتين عن مدينة إربد عروس الشمال، والشهيد وصفي التل، فيما قرأت الرئيسة الفخرية لمنتدى الجياد الكاتبة سلامة عبدالحق، قصائد وجدانية وتأملية من كتابها "صلاة العشق"، بينما قدم الكاتب محمد بني ياسين سلسلة من القصائد الوطنية والتأملية الوجدانية، وختم الأمسية الأديب مهند طبيشات بقراءات لشذرات وومضات سريعة.



وبين رئيس المنتدى سامر المعاني أن المنتدى بصدد إطلاق سلسلة من الأنشطة في مجال القصة وأدب الأطفال والفتيان خلال شهر حزيران الحالي.



وحضر الأمسية حشد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.