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الخميس، 05-08-2021 11:07 م

إربد : أمسية أدبية شعرية بعنوان في هديل الأقحوان

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الوكيل الاخباري - ضمن احتفالات مبادرة إربد تقرأ ومديرية ثقافه إربد بمئوية الدولة الأردنية، نظمت المبادرة وبالتعاون مع مديريه ثقافة إربد مساء اليوم الخميس في قاعة مركز إربد الثقافي، أمسيه أدبية بعنوان "في هديل الأقحوان"، وذلك للتعريف بالكاتبة والشاعرة أماني المبارك.اضافة اعلان


من جانبه، قدم الشاعر حسن البوريني شهادة إبداعية والدكتور سلطان الخضور شهادة نقدية حول أعمال الكاتبة مبارك، كما تضمنت الأمسية قراءات شعريه وأدبية للأديبة قدمتها الشاعرة مبارك، ومجموعة معزوفات موسيقية للفنان هيثم اللحام بمصاحبة فرقة مغناة إربد.

 




 

 


 

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