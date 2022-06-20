الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد : أمسية شعرية بعنوان فلسطين في الأدب الأردني

السفير القطري يزور جامعة الحسين التقنية

تربية البادية الشمالية الغربية تنفذ مؤتمرا طلابيا مدرسيا

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

الزرقاء: دورة تدريبية في مجال الرقابة الصحية وفرز النفايات الطبية

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

الجامعة الأردنية تتسلم شهادة التصنيف العالمي كيو اس 2023

الإثنين، 20-06-2022 12:04 ص

إربد : أمسية شعرية بعنوان فلسطين في الأدب الأردني

6202219181435954686715


الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة إربد تقرأ وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين فرع إربد، أمسية شعرية بعنوان "فلسطين في الأدب الأردني"، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقدمها مبادرة "إربد تقرأ"، اتصالا باحتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة والاحتفالات الوطنية،خلال الأمسية التي أدارتها الشاعرة أنمار فؤاد منسي، وقدمها الشاعر جلال الدين سالم، قدم رئيس المبادرة محمود علاونة كلمة تحدث فيها عن القضية الفلسطينية .

واشار الى أنها قضية كل عربي حر ومن واجبنا كشعراء وأدباء بث الروح الإنسانية، وتحريك كواكب العاطفة والحس الوطني لإحياء القضية الفلسطينية، ورسم أطواق الزمن الجميل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

السفير القطري يزور جامعة الحسين التقنية

wwww

تربية البادية الشمالية الغربية تنفذ مؤتمرا طلابيا مدرسيا

6202214174532823152043

لجنة الطاقة بمجلس محافظة الطفيلة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات جلب الاستثمار

6202218115939888747865

توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض

620221621747523074617

وزير الأوقاف : تعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريباً

620221152926180071101

انطلاق بطولة الاستقلال الثانية بالبلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
360_F_54477507_7plZGXPgeEbg6D9JMRA00SbZMPd5BsL9

عين على القدس يرصد اعتداءات الاحتلال على المقدسيين

1202128101636890815071

مواطن يقتل ابنه رمياً بالرصاص في إربد

e

انطلاق المؤتمر الطبي العاشر في إربد الخميس المقبل

640x480 (1)

ورشة عمل في إربد عن آفة المخدرات وأثرها على الشباب

الجرائم-الإلكترونية (1)

حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

-1325156347

فنون اليرموك تنظم معرض كن صديقا للبيئة