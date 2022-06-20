الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة إربد تقرأ وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين فرع إربد، أمسية شعرية بعنوان "فلسطين في الأدب الأردني"، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقدمها مبادرة "إربد تقرأ"، اتصالا باحتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة والاحتفالات الوطنية،خلال الأمسية التي أدارتها الشاعرة أنمار فؤاد منسي، وقدمها الشاعر جلال الدين سالم، قدم رئيس المبادرة محمود علاونة كلمة تحدث فيها عن القضية الفلسطينية .



واشار الى أنها قضية كل عربي حر ومن واجبنا كشعراء وأدباء بث الروح الإنسانية، وتحريك كواكب العاطفة والحس الوطني لإحياء القضية الفلسطينية، ورسم أطواق الزمن الجميل.

اضافة اعلان