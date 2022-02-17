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الخميس، 17-02-2022 07:18 م

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى مغناة إربد الجميلة والملتقى الثقافي الحضاري، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد، مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية بعنوان: "شام"، بمناسبة يوم الشعر العربي، بحضور عدد من المثقفين والشعراء في محافظة إربد.

وخلال الأمسية الشعرية التي أدارت فعالياتها الشاعرة الدكتورة إيمان العمري، قدم الشعراء المشاركون وهم عبدالمنعم جاسم، والدكتور أنس دغيم من سوريا، والشاعر مصطفى مطر من فلسطين، مجموعة من القصائد الشعرية التي تميزت بموضوعاتها المختلفة.

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