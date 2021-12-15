إربد: إعتباراً من ١/١/٢٠٢٢ منع البيع والتداول في السوق المركزي قبل الرابعه فجراً

الوكيل الاخباري -اتفقت لجنة السوق المركزي برئاسة رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف و ممثلين عن تجار السوق المركزي بضرورة عدم إجراء عمليات البيع داخل السوق المركزي قبل الساعة الرابعة فجراً وذلك في الإجتماع الذي عقد في بلدية اربد الكبرى اليوم الأربعاء

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وقال الناطق الإعلامي في بلدية اربد الكبرى رداد التل أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع ضرورة تجويد العمل وتحسينه والتغلب على كافة المشاكل داخل السوق والتي تصب في النهاية في مصلحة البلدية والتجار على حد سواء مشيراً إلى ان هذا القرار يأتي أيضا تماشيا مع التحسينات الإدارية والفنية التي تقوم عليها بلدية اربد الكبرى حالياً في السوق المركزي الحالي لتقديم خدمات مميزة ومتقدمة للإخوة التجار والمزارعين وذلك لحين الانتهاء من انشاء سوق مركزي جديد وعصري ومتقدم في الفترة المقبلة

وأكد التل أن بلدية اربد الكبرى ستقوم بتفعيل أمر الدفاع رقم 35 المتعلق بعدم دخول أي مواطن لمنشأت البلدية ما لم يكن حاصل على جرعتين من المطعوم وعلى الشهادة الصحية الخاصة بذلك وذلك اعتبارا من 1/1/2022 في كافة منشأتها ومبانيها وخاصة السوق المركزي لما لهذا القرار من اثر ايجابي في المحافظة على صحة الموظفين والمواطنين في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة