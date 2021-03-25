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الخميس، 25-03-2021 12:21 م

إربد: إغلاق مصنع شوكولاتة وإتلاف 3 آلاف لتر تمر هندي

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / المباحث البيئية أغلقت مصنع شوكولاتة مخالفا بإحدى مناطق إربد يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية.

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واضاف مهيدات في بيان صحفي اليوم الخميس، ان المواد الأولية التي يستخدمها المصنع في انتاج الشوكلاتة والنوجا مجهولة بطاقة البيان، إضافة الى انه يعمل في ظروف صحية سيئة ودون الحصول على الرخص القانونية اللازمة.


واشار مهيدات الى أن كوادر الرقابة تحفظت على كافة المواد المضبوطة داخل المصنع والتي قدرت بنحو 650 كيلوغرام مواد منتهية الصلاحية و 800 كيلوغرام من المواد مجهولة بطاقة البيان.


ولفت مهيدات إلى أنه ستتم المباشرة بإحالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


ووفق مهيدات، أتلفت فرق الرقابة والتفتيش في اربد مؤخرا كمية من شراب التمر هندي قدرت بنحو 1500 عبوة (3000 لتر) تم إنتاجها منزليا بشكل مخالف وفي ظروف صحية سيئة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.


ودعا مهيدات المواطنين الى عدم شراء المواد الغذائية بما فيها السلع الرمضانية الا من الاماكن المعتمدة والمرخصة والتأكد من بطاقة البيان الخاصة بها وبما يضمن استيفاءها لكافة الشروط الصحية اللازمة.


ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: ([email protected]) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم (0795632000).



 




 

 


 

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