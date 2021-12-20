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الإثنين، 20-12-2021 11:22 م

إربد: إيقاف ضخ المياه عن بعض المناطق - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن وجود عطل مساء اليوم الاثنين، في محبس 600 ملم فاصل في شارع بغداد ما تتطلب إيقاف الضخ وإجراء الإصلاح الفوري الأمر الذي سيتسبب بتأثر بعض المناطق مثل حي التلول، منطقة مدرسة الجيل الجديد، ومنطقة مدرسة طبريا ومنطقة المدرسة الشاملة شارع الثلاثين.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني، أن التأثر سيكون بشكل جزئي بمعنى أن بعض المناطق لن تتأثر بشكل كامل ومن المتوقع أن تصلها المياه ولو بكميات مقبولة، مشيراً إلى أن كوادر الشركة تعمل على إصلاح المحبس لتعود الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.

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