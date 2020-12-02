الأربعاء 02-12-2020
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الأربعاء، 02-12-2020 05:33 م

إربد: اختتام دورة تدريبية عن إدارة الحملات وبناء التحالفات

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الوكيل الاخباري - شاركت 23 مؤسسة مجتمع مدني في دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة الحملات وبناء التحالفات وكسب التأييد"، ضمن مشروع "تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن" الذي تنفذه مؤسسة محامون بلا حدود.
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واشتملت الورشة على موضوعات حول مفهوم كسب التأييد وتخطيط الحملات والتطبيقات العملية في مجال كسب التأييد، وآليات البناء والدعوة للانضمام إلى التحالفات، والجهات الداعمة لحملات كسب التأييد حول أي قضية من القضايا المجتمعية أو أي تشريع جديد.

يشار إلى أن المشروع الذي ينفذ بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل التنمية، يهدف إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان بالمملكة.

 




 

 


 

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