الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري العالمي على مستوى مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي

فاعليات شعبية ورسمية تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

شقيق شيرين يطالب بلجنة تحقيق دولية بشأن ظروف استشهادها

حدث في عمان .. رسالة تلهب مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

إسبانيا تعلن فتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب الثلاثاء المقبل

الاحتلال يحصل على صورة طبقية لجثمان شيرين

السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الايطالي

إربد : اختتام فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان راجع درسك

اليرموك توقد شعلتها احتفاء بالمناسبات الوطنية

سلطات الاحتلال لا تريد أعلاما فلسطينية خلال دفن جثمان شيرين

الخميس، 12-05-2022 09:01 م

إربد : اختتام فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان راجع درسك

520229155140895476964


الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس، فعاليات دورة تعليمية بعنوان "راجع درسك"، بمشاركة 25 طالبة ضمن الفئة العمرية من (14-16)عاماً، واستمرت أربعة أيام.

وتحدث خلال الدورة التدريبية المدرب ضياء الحق بني هاني، حول أسس وكيفية دراسة مادة الفيزياء، مشيراً بأنها تعتبر المصدر الأول للقلق والاضطراب لدى جميع الطلبة، نظراً لما تحتاجه من مهارات وطرق خاصة في الفهم والشرح، واحتواء المادة على الكثير من النظريات والمعادلات والمسائل الرياضية المعقدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري العالمي على مستوى مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي

w

فاعليات شعبية ورسمية تدين اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

52022171059475439105

حدث في عمان .. رسالة تلهب مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

2

السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الايطالي

5202211175024706073671

اليرموك توقد شعلتها احتفاء بالمناسبات الوطنية

220202522407339301438

اعلان هام من الضمان الاجتماعي للاستفادة من برنامج تقسيط

أخبار متعلقة
320223020597595574955

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

0L5A1045

أسعار الخضار في إربد تواصل انخفاضها

3463

إربد: جلسة حوارية حول فضائل الصيام

420221322224193379146

حوارية بإربد حول الاجتهاد والتجديد بالإسلام

w

إربد: الآلاف يحتفلون بيوم العلم

main_image625a8c401897d

وفاتان و4 إصابات بحادث تصادم على طريق ارحاب