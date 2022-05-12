إربد : اختتام فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان راجع درسك

الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس، فعاليات دورة تعليمية بعنوان "راجع درسك"، بمشاركة 25 طالبة ضمن الفئة العمرية من (14-16)عاماً، واستمرت أربعة أيام.



وتحدث خلال الدورة التدريبية المدرب ضياء الحق بني هاني، حول أسس وكيفية دراسة مادة الفيزياء، مشيراً بأنها تعتبر المصدر الأول للقلق والاضطراب لدى جميع الطلبة، نظراً لما تحتاجه من مهارات وطرق خاصة في الفهم والشرح، واحتواء المادة على الكثير من النظريات والمعادلات والمسائل الرياضية المعقدة.

اضافة اعلان