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الإثنين، 04-07-2022 11:07 م

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز الاميرة بسمة في اربد اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة بحضور مدير مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة، الدكتور محمد المومني ومدير برامج قرى الاطفال إربد زكريا المومني.

وتهدف الورشة الى تعريف الحضور عن كيفية تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية لتكون بديلا عن الرعاية المؤسسية، مما يمنح الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية فرصة للعيش في جو أسري ملائم، و يعزز من نمائهم وتطورهم في مختلف النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

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