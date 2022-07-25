إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي اليوم الاثنين في اربد الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي والاستشارات والتدريب التقني والمهني.



وقال الكوفحي بحضور رئيس الاتحاد العربي للسياحة الدكتور أحمد عدس إن البلدية تولي البعد التنموي والاستثماري جل اهتمامها جنبا إلى جنب مع تحسين الواقع الخدمي معربا عن أمله ان تسهم هذه الأكاديمية بتحقيق إضافة نوعية للاستمثار في التعليم والتدريب والتأهيل لايجاد فرص عمل للشباب .

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