الثلاثاء 22-03-2022
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الثلاثاء، 22-03-2022 09:30 ص

إربد الأكثر إقبالا على الاقتراع لغاية الـ9

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الوكيل الإخباري - سجلت محافظة إربد الإقبال الأكثر على عملية الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان، لغاية الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بعد ساعتين من فتح الصناديق في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

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وبلغ عدد المقترعين في محافظة إربد لغاية الساعة التاسعة صباحًا 22 ألفا و792، منهم 15 ألفا و866 مقترعا، و6 آلاف و926 مقترعة، بنسبة بلغت 2.79 بالمئة، بحسب ما أظهرت أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.


وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثانية من حيث الإقبال على الاقتراع، إذ بلغت نسبة الاقتراع فيها 1.19 بالمئة، بعد أن أدلى 21 ألفا و711 ناخبة وناخبا أصواتهم منذُ بدء عملية الاقتراع، منهم 15 ألفا و225 ذكورًا و6 آلاف و486 إناثًا.

 

وتصدرت محافظة معان نسب الاقتراع الأعلى لغاية الـ9 صباحًا، حيثُ بلغت 6.23 بالمئة، بعد تسجيل اقتراع 5 آلاف و474 ناخبة وناخبًا، منهم 3 آلاف و400 ذكور، وألفان و74 إناثًا.


وبلغت النسبة العامة للاقتراع على مستوى المملكة في الانتخابات، التي تعتبر الثانية في ظل قانون الدفاع، 2.33 بالمئة، سجل الذكور نسبة 1.59 والإناث نسبة 0.74 بالمئة، بحسب تحديث احصاءات المستقلة للانتخاب في تمام التاسعة صباحًا.


وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أكدت التزام جميع رؤساء اللجان بدعوة الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين والإعلاميين المعتمدين المصرح لهم الدخول لغرف الاقتراع للاطلاع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها قبل الشروع بعملية الاقتراع، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وزيادة الثقة بالعملية الانتخابية.

 




 

 


 

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