إربد .. القبض على شخص اعتدى على محلين تجاريين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن بلاغاً ورد لشرطة اربد بتعرض محلين تجاريين في مدينة اربد للتهجم والاعتداء من قبل احد الاشخاص دون وقوع اية اصابات حيث تم التحرك للمكان وبوشر التحقيق في الحادثة.



واضاف السرطاوي، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وبزمن قياسي منذ تلقي البلاغ تمكن العاملون في الامن الوقائي من تحديد هوية ذلك الشخص ومكان وجوده وجرى القاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه.

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