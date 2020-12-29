إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

الوكيل الإخباري - بدأ المستشفى الميداني العسكري الثاني في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، اليوم الثلاثاء، باستقبال أُولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنه: "إن المستشفى مزود بكافة المعدات والأجهزة اللازمة للمصابين بالفيروس من أجهزة تنفس وأجهزة سحب سوائل وأجهزة مراقبة والتي تساهم في علاج المصابين".
وبين العميد الطبيب الوهادنه أن المستشفى سيخدم المنتفعين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم وأبناء محافظة إربد وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبما يضمن سلامة الكوادر الطبية من خطر الإصابة بالفيروس.
وأوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية أن المستشفى الميداني العسكري بدء باستقبال الحالات بالتزامن من حملة إجراء الفحوصات للمراجعين المدنيين والعسكريين في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف أن المستشفى المقام على مساحة تبلغ 4650 م² وبإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، يحوي نحو (300) سرير لمرضى كورونا منها (48) سرير (ICU)، و(18) سرير عناية متوسطة قابلة للزيادة و(234) سرير للحالات الخفيفة.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ميداني آخر تابع للخدمات الطبية الملكية خلال الفترة القادمة، بهدف تطوير القدرات للتعامل مع الجائحة، لتصل القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثلاث إلى 900 سرير، منها 220 سريراً للعناية الحثيثة.
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