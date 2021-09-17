الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان القيصر الرابع

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الجمعة، 17-09-2021 12:57 ص

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان القيصر الرابع

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الوكيل الاخباري  - انطلقت في مركز إربد الثقافي مساء الخميس، فعاليات مهرجان القيصر الرابع بعنوان "وطن النشامى"، والذي ينظمه اتحاد القيصر للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد، وتجمع إربد للمتقاعدين العسكريين ضمن احتفالات المملكة بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية .

واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات موسيقية للجيش العربي، وفقرة شعرية قدمها نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب المشاركين في المهرجان، الذين تغنوا بالقائد والوطن، ومعرضا فوتوغرافيا لخص مسيرة الدولة المئوية.

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