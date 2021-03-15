الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

استقرار صادرات الأسلحة العالمية منذ مطلع القرن

أسعار الذهب الإثنين 15/3/2021

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

الإثنين، 15-03-2021 11:04 ص

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

التدريب المهني
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن معهد مهني إناث إربد التابع لمؤسسة التدريب المهني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن.

وقالت مديرة معهد مهني إناث إربد فدوى العجلوني إن البرنامج يأتي ضمن مشروع التمكين الإقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن، والممول من الحكومة الكندية وتنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، حيث يهدف البرنامج الى تمكين المرأة الأردنية في سوق العمل.

وبينت العجلوني، خلال تصريحات صحفية ،أن المشاركة ستحصل على شهادة مهنة صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية المهنية، وشهادة من التدريب المهني وجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، إضافة إلى التشبيك مع أصحاب العمل بعد التدريب لتوفير فرصة عمل مناسبة لها في سوق العمل.

ودعت العجلوني الراغبات بالتسجيل في البرنامج التدريبي إلى التواصل مع الصفحة الرسمية لمعهد مهني إناث إربد أو التسجيل بشكل شخصي من خلال زيارة المعهد، مع دفع رسوم تسجيل بقيمة 31 دينارا ، تدفع مرة واحدة فقط للمعهد، موضحة أن التدريب سيستمر أربعة شهور داخل المعهد، إضافة إلى شهرين كتدريب ميداني مع الشركاء في القطاع الخاص.

اضافة اعلان
 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653

دودين لـ الوكيل : ننفي لغاية الان العودة للحظر الشامل لمدة اسبوع

سير

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

10202029105410268792187

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

أخبار متعلقة
w

تعميم من محافظ اربد بشأن تطبيق أوامر الدفاع

1398246

إسناد تهمة الشروع والتدخل بالقتل لشخصين في إربد

306702_56_1613908883

فصل الكهرباء عن مناطق في الشمال غداً

220211114053786014327

إربد: إقبال لافت لتلقي مطعوم كورونا

28abFoKcRAcbPZ3MF1n5I4Ilp4JjtfVF7QazLYOR

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

192690_5_1472284374

إربد .. ضبط فتاتين أقدمتا على تحطيم مركبات