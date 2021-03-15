إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

الوكيل الإخباري - أعلن معهد مهني إناث إربد التابع لمؤسسة التدريب المهني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن.



وقالت مديرة معهد مهني إناث إربد فدوى العجلوني إن البرنامج يأتي ضمن مشروع التمكين الإقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن، والممول من الحكومة الكندية وتنفذه جمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، حيث يهدف البرنامج الى تمكين المرأة الأردنية في سوق العمل.



وبينت العجلوني، خلال تصريحات صحفية ،أن المشاركة ستحصل على شهادة مهنة صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية المهنية، وشهادة من التدريب المهني وجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، إضافة إلى التشبيك مع أصحاب العمل بعد التدريب لتوفير فرصة عمل مناسبة لها في سوق العمل.



ودعت العجلوني الراغبات بالتسجيل في البرنامج التدريبي إلى التواصل مع الصفحة الرسمية لمعهد مهني إناث إربد أو التسجيل بشكل شخصي من خلال زيارة المعهد، مع دفع رسوم تسجيل بقيمة 31 دينارا ، تدفع مرة واحدة فقط للمعهد، موضحة أن التدريب سيستمر أربعة شهور داخل المعهد، إضافة إلى شهرين كتدريب ميداني مع الشركاء في القطاع الخاص.

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