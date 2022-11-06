إربد تؤكد جاهزيتها التامة لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - أكدت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، جاهزيتها التامة لاستقبال فصل الشتاء، بعد إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة بوقت مبكر.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي، إن البلدية بدأت منذ فترة طويلة بجميع الأعمال الخاصة بتجهيز طوارئ الشتاء، من خلال تفقد مجاري الأودية في المناطق كافة، والتأكد من عدم وجود أي إغلاقات أو عوائق بداخلها التي من شأنها منع تدفق المياه فيها.



وأضاف الكوفحي، أن حملات مكثفة بدأت منذ عدة أشهر استهدفت صيانة وتنظيف جميع المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وشملت جميع شوارع المدينة، مشيراً إلى إنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تم رصدها خلال الشتاء الماضي وتبين معاناتها من تجمع المياه وارتفاع منسوبها خلال سقوط الأمطار.



من جهته قال مدير طوارئ الشتاء في البلدية زياد جرادات إن إعداد خطة كاملة للطوارئ تضمنت تحديد الكوادر البشرية العاملة وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة، إضافة للتأكد من صلاحية جميع الآليات التي تم تخصيصها لهذه الأعمال.



وبين جرادات أن البلدية عمدت على إنشاء أكثر من مركز للطوارئ يكون الرئيسي فيها داخل مدينة إربد، ومركز في مدينة الحصن يقدم الخدمة للواء بني عبيد، وثالث مقره في منطقة حكما يخدم المناطق الشمالية في المدينة، إضافة لمشاركة البلدية في مركز الطوارئ الذي يشكله محافظ إربد.

