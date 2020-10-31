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السبت، 31-10-2020 05:33 م

إربد: تحرير 8 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم السبت، 8 مخالفات لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه جرى أيضاً تحرير 7 مخالفات لمحال تجارية لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض اعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع بالإضافة إلى مخالفة محل تجاري لبيعه بسعر أعلى من المعلن عنه، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالإجراءات الصحية.

 




 

 


 

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