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الخميس، 18-08-2022 04:50 م

إربد: تخريج 30 متدربًا أنهوا متطلبات إجازة لغة الإشارة

لغة الاشارة


الوكيل الإخباري - احتفل في غرفة تجارة إربد، اليوم الخميس، بتخريج 30 شابًا وشابة أنهوا متطلبات إجازة دورة لغة الإشارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

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وقال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، خلال رعايته حفل التخريج، إن توفير البيئة المشجعة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تشاركية تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية توفير الدورات التدريبية المتخصصة التي تمكن هذه الشريحة من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية والعلمية والعلمية بكفاءة واقتدار.


وقدم عدد من الخريجين نبذة عن تجربتهم في مجال تعلم لغة الإشارة في الأكاديمية ومدى الاستفادة التي تحققت لهم بعد ذلك.

 

 




 

 


 

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