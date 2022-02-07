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الإثنين، 07-02-2022 10:29 ص

إربد: تشكيل لجان للكشف على الآبار المهجورة وحصرها

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الوكيل الإخباري - قرر محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الاثنين، تشكيل لجان في كافة الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة برئاسة الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن (الأمن العام، والدفاع المدني، البلديات، ووزارة الزراعة، وشركة مياه اليرموك)، للوقوف على الآبار القديمة المهجورة ضمن اختصاصاتهم وحصرها.

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وطلب العتوم من اللجان إعداد تقرير عن حالة هذه الآبار ومدى خطورتها مع تحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن حماية سلامة وأمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وبيان طرق المعالجة لمنع خطرها على المارّة والمواطنين.


وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه سيصار الى التعامل مع هذه الآبار لمنع خطورتها، حسب طبيعتها، إما بتسويرها لمنع الوصول إليها أو عدم ردمها من قبل أي شخص الا بالتنسيق مع مالكي تلك الآبار وتحت إشراف المعنيين.


ودعا المواطنين الى التعاون مع اللجان والإبلاغ عن الآبار المهجورة في مناطقهم ليصار إلى سرعة الكشف عليها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع خطورتها على المواطنين والمارة.


وأشار إلى أن الآبار المهجورة وغير المستخدمة تشكل خطرا على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال، كما تعمل على إيجاد مكاره صحية ناجمة عن رمي النفايات بداخلها، ما قد تمتد خطورتها إلى حدوث تلوث في طبقات المياه الجوفية، لاسيما أن معظمها ينتشر في مواقع غير مسكونة وبعيدة عن السكان ومنها ما هو مكشوف ما يستدعي إيجاد حلول جذرية لها لمنع خطورتها.


 




 

 


 

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