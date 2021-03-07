إربد : توقيف عريس خالف أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أوقف محافظ اربد رضوان العتوم مساء اليوم الأحد، عريسا ومنظم احتفالات في المركز الامني المختص تمهيدا لاحالتهما للمدعي العام لمخالفتهما اوامر الدفاع لإقامة حفل عرس شارك فيه اكثر من 100 شخص.وقال المحافظ العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه بعد ورود معلومات تفيد بإقامة حفل عرس في احدى المزارع شرق مدينة اربد جرى تشكيل لجنة برئاسة احد مساعديه ضمت الاجهزة المعنية المختصة والتي كشفت على الموقع وضبطت الواقعة.واشار الى ان تقرير اللجنة اكد تجمع ما يزيد على 100 شخص في الاحتفال وهو ما يخالف اوامر الدفاع القاضية بعد التجمع لأكثر من 20 شخصا شريطة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة وضبط العدوى والحفاظ على التباعد، مؤكدا انه لا تهاون في تطبيق اوامر الدفاع المتصلة بمكافحة فيروس كورورنا.