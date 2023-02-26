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الأحد، 26-02-2023 06:04 م

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

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الوكيل الاخباري - بحثت جلسة توعوية في غرفة تجارة إربد اليوم الأحد، أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المعدل للشركات 2021، والأنظمة اللاحقة له، خصوصا نظام سجل المستفيد الحقيقي للشركات والدليل التوضيحي والنماذج الخاصة به.

وقال مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، خلال الجلسة، إن المستفيد الحقيقي للشركات هو الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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