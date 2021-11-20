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السبت، 20-11-2021 06:17 م

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

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  الوكيل الاخباري - نظمت جمعية "الرواد للفنون التشكيلية" و"آرت جاليري توداي" بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، اليوم السبت في منطقة العشة بلواء بني كنانة، فعاليات "سمبوزيوم النهر والليمون"، بمشاركة 14 فنانا وفنانة تشكيلية، وذلك ضمن مبادرة " ارسم وطنك" التي تقام بمناسبة مئوية الدولة الأردنية واحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022.

وأكد مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، خلال افتتاحه المعرض مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الفنون التشكيلية تشكل حواضن وروافع للفعل الثقافي المرتبط بهوية الدولة والأرض والإنسان وتعبر عن مكنونات النفس تجاه هذه القيم والمعاني التي تعمق وتعزز الانتماء والولاء لكل شيء على أرض المملكة وتغذي قيم الاعتزاز الوطني.

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