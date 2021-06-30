إربد .. جهاز الرنين المغناطيسي في 'مستشفى بسمة' معطّل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حطّت على مكاتب " الوكيل الإخباري" شكاوى بشأن تعطّل جهاز الرنين المغناطيسي ، في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي ، الكائن في محافظة إربد.

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ولفت أحد المواطنين ، الأربعاء ، لـ "الوكيل الإخباري" ، أن الأمر بحاجة إلى حلّ عاجل ، نتيجة لعدد المراجعين الكبير للمستشفى ، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك المرضى على حدّ تعبيره ، منوّها أنه قام بمراجعة المستشفى امس الثلاثاء ، حيث اتضح تعطّل الجهاز.

وفي ذات السياق أكد مصدر طبي مسؤول في المستشفى ، أنه يتم العمل على إصلاح الخلل خلال الساعات القادمة .

وعن سبب تعطّل الجهاز أوضح المصدر لـ "الوكيل الإخباري" ، أن ذلك يعود نتيجة للضغط المتزايد على الجهاز ، حيث كثرة المراجعين ، منوّها أن المستشفى حريص على سرعة معالجة الخلل ، خدمةً للمواطنين .