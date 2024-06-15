السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة

مدرعة "النمر".. كلفت إسرائيل 3 ملايين دولار ودمرتها المقاومة بقذيفة "زهيدة الثمن"

ولي العهد: أضحى مبارك

الملكة تهنئ بعيد الأضحى المبارك

بيان صادر عن وزارة الخارجية حول وفاة حجاج أردنيين على جبل عرفات

الأوقاف: لا وفيات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية

الملك يهنئ بعيد الأضحى المبارك

بدء نفرة الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة

الإعلام الإسرائيلي ينشر تفاصيل عن عملية القسام

وفاة حاج أردني أثناء وقوفه على جبل عرفات

السبت، 15-06-2024 11:15 م

إربد: حركة تجارية متوسطة قبيل عيد الأضحى

69121_11_1574358428


الوكيل الإخباري - بدت الحركة التجارية بمحافظة إربد متوسطة نسبيا مقارنة بعيد الأضحى الماضي، وفقا لتجار اعتبروا أن مجمل حركة المبيعات التجارية تراجعت بنحو 50 بالمئة عن تلك التي سبقت أعياد العام الماضي.

اضافة اعلان


وخلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في أسواق مدينة إربد، لوحظ إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد التموينية مثل الحلوى والمكسرات ولوازم تحضير الكعك المنزلي، فيما بدا الضعف واضحا على شراء الملابس والأحذية.


وعزا تجار أسباب ضعف الحركة التجارية إلى ضعف السيولة لدى المواطنين وتزامن عيد الأضحى المبارك في منتصف الشهر قبل موعد صرف الرواتب، إلى جانب منح أولويات الشراء لدى المواطنين للأضاحي ومستلزمات العيد الأساسية.


وأشاروا الى أن واقع ضعف حركة الأسواق يأتي بالرغم من اعتدال الأسعار والإعلان عن تنزيلات وتخفيضات مختلفة لجذب الزبائن، لافتين إلى انعكاس ذلك على تكدس البضائع وعدم قدرة التجار على تغطية نفقاتهم.


بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، إن العديد من العوامل أسهمت في تراجع الحركة الشرائية قبيل عيد الأضحى، وأهمها عدم تأجيل البنوك لأقساطها وعدم صرف الرواتب، إلى جانب تأثير البسطات وانتشارها وسط الأسواق ومنافستها للمحال التجارية المرخصة، إضافة إلى تنافسية محال التصفية والتجارة الإلكترونية غير العادلة مع القطاع التجاري.

 

وأكد الشوحة حاجة القطاع التجاري عموما إلى خطة لإسعافه وضمان مواصلة أعماله، لافتا إلى أهمية تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام وإعادة احتساب ضريبة المبيعات، وتخفيض الفوائد وتقديم تسهيلات بنكية وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع التجاري لغاية إنعاش حركة السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ad1f2554ca6

ولي العهد: أضحى مبارك

الملكة_رانيا_العبدالله

الملكة تهنئ بعيد الأضحى المبارك

Ekd6RoSHpfZVW2FxLvc7dL4OYkhdNJkhwoYBdBJr

بيان صادر عن وزارة الخارجية حول وفاة حجاج أردنيين على جبل عرفات

WhatsApp Image 2024-06-15 at 9.32.47 PM

متخصصون بالشريعة: يوم عرفة يذكر المسلمين بواجبهم نحو دينهم

1718474392388

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بعيد الأضحى

1718472392363

زراعة المزار الشمالي تحذر مزارعي الزيتون من موجة الحر

أخبار متعلقة
65ad1f2554ca6

ولي العهد: أضحى مبارك

الملكة_رانيا_العبدالله

الملكة تهنئ بعيد الأضحى المبارك

الملك-1-1

الملك يهنئ بعيد الأضحى المبارك

1718224957212

بلدية غرب إربد تنهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

imgid364764

تحديد دوام مسلخ الأمانة خلال العيد

UKXFUfKGlquegBfpScGAWajsAXDfIQs9wjb85Gjy

بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي