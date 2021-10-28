إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

الوكيل الاخباري - عرض اعضاء من الهيئة التأسيسية لحزب الميثاق الوطني تحت التأسيس في لقاء عقد بغرفة تجارة إربد اليوم الخميس رؤية الحزب وفلسفته حيال جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية بما ينسجم مع انتاج حالة حزبية مؤثرة قادرة على الاستقطاب قواعدها راسخة ومستمرة تحكمها البرامجية.



وقال العين الدكتور طلال الشرفات في اللقاء الذي ضم فعاليات سياسية وفكرية ونسائية وشبابية، إن التوظيف السياسي لمفهوم الهوية الوطنية مفتعل، ولا يخدم أحداً، مؤكداً أن الانتماء الوطني لا يقترن بأي أصل، أو منبت؛ وإنما بمقدار التضحية الوطنية والإخلاص للوطن بترابه، وكينونته، وقيادته وتضحيات أبنائه، وأن اي محاولة لضرب وحدة الشعب الأردني تصب في خانة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدة شعبه.

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