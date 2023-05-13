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السبت، 13-05-2023 10:41 م

إربد: حزب الميثاق يحتفل بالاستقلال والأعياد الوطنية

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الوكيل الاخباري - احتفل حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، في بلدة فوعرا بمحافظة إربد، بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية، بحضور فاعليات سياسية وشعبية ونسائية وشبابية.اضافة اعلان


وقال أمين عام الحزب الوزير الأسبق، الدكتور محمد المومني، بحضور رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي "إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحديث والتنمية، نمضي بها بعزيمة حادي الركب وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني لندخل المئوية الثانية من عمر دولتنا ووطنا ونحن أكثر إصرارا على استلهام روح الاستقلال ورؤية القيادة الهاشمية بالتحول نحو حياة سياسية أكثر نضجا رافعتها العمل الحزبي البرامجي الذي يقود لمزيد من الإنجاز على أسس تشاركية تشخص الواقع وتستنبط الحلول وتتعامل مع التحديات والأوليات".

وأضاف المومني أن حزب الميثاق كمؤسسة حزبية وطنية ينخرط مع الأردنيين في بوتقة الفرح والأمل وهم يعيشون محطات مضيئة في سفر الوطن الخالد سطرها البناة الأوائل مع قيادتهم الهاشمية لتسير الأجيال على درب العطاء والنماء، وهي أكثر ثقة بالمستقبل، مشيرا إلى أن الحزب سيقيم احتفالات مماثلة بهذه المناسبات العزيزة في محافظات وألوية المملكة كافة، تعزيزا لدروه في التفاعل مع مناسبات الوطن وأعياده واستلهام العزيمة والرؤية منها لإنتاج برنامج متكامل يلبي طموح الأردنيين بعمل حزبي ناجز.

 




 

 


 

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