إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

الوكيل الاخباري- حذر أصحاب محالات تجارية وسكان ومتسوقون من خطر تحوّل حفرية حسبة الجورة وسط مدينة اربد إلى مكرهة صحية بيئية بفعل تحوّلها إلى مكب للنفايات الصلبة والسائلة ومخلفات الدواجن والملاحم.

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واكدوا أن انبعاث الروائح الكريهة من الحفرية يحرمهم من فتح منافذ التهوية بمنازلهم او محلاتهم، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.



وأشاروا الى ان المنطقة أصبحت مرتعا للكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات

والحشرات والزواحف، ما يهدد سلامة المارة والسكان على حد سواء، لافتين الى ان الروائح الكريهة أصبحت تشكل تهديدا للجو العام، خصوصا مرضى الربو.



وطالبوا بسرعة إنجاز مشروع إعادة بناء الحسبة وزيادة حملات النظافة والرش وتشديد الرقابة على المحلات التي تلقي بمخلفاتها في الحفرية.



ودعا أصحاب محلات تجارية محاذية لموقع الحسبة الى تحريك جدار الواح الزينكو المحيطة بالحفرية لتوسعة الشوارع المحيطة بالموقع وتسهيل حركة المرور فيها.



من جانبه، أوضح رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي، أن البلدية تعي معاناة التجار والسكان والمتسوقين جراء تأخّر طرح عطاء المشروع لأسباب تمويلية خارج صلاحية البلدية.



وبين الكوفحي أن تمويل المشروع من قبل بنك تنمية المدن والقرى تعثر لأسباب مرتبطة بدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع من وجهة نظر البنك، وهو ما تم التغلب عليه أخيرا بلقاء مع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام بحضور رئيسي غرفة تجارة الأردن واربد.