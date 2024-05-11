السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس: استمرار سيطرة الاحتلال على معبر رفح ينذر بكارثة إنسانية

مظاهرات في مدن ومناطق بريطانية للتنديد بالحرب على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 34971

وفاة محاميان اثنان في الأردن - أسماء

شركات مصرية: الأردن سوق واعدة ومنصة دخول عربية مهمة

إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

صحة غزة: 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

أمهات جنود إسرائيليين يقاتلون بغزة: أبناؤنا محبطون ولا يثقون في القيادة

الصين تسجل تسارعا في مؤشر التضخم

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت البلاد أمس إلى 200

السبت، 11-05-2024 01:47 م

إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

1715424299255


الوكيل الاخباري- حذر أصحاب محالات تجارية وسكان ومتسوقون من خطر تحوّل حفرية حسبة الجورة وسط مدينة اربد إلى مكرهة صحية بيئية بفعل تحوّلها إلى مكب للنفايات الصلبة والسائلة ومخلفات الدواجن والملاحم.

اضافة اعلان


واكدوا أن انبعاث الروائح الكريهة من الحفرية يحرمهم من فتح منافذ التهوية بمنازلهم او محلاتهم، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.


وأشاروا الى ان المنطقة أصبحت مرتعا للكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات

والحشرات والزواحف، ما يهدد سلامة المارة والسكان على حد سواء، لافتين الى ان الروائح الكريهة أصبحت تشكل تهديدا للجو العام، خصوصا مرضى الربو.


وطالبوا بسرعة إنجاز مشروع إعادة بناء الحسبة وزيادة حملات النظافة والرش وتشديد الرقابة على المحلات التي تلقي بمخلفاتها في الحفرية.


ودعا أصحاب محلات تجارية محاذية لموقع الحسبة الى تحريك جدار الواح الزينكو المحيطة بالحفرية لتوسعة الشوارع المحيطة بالموقع وتسهيل حركة المرور فيها.


من جانبه، أوضح رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي، أن البلدية تعي معاناة التجار والسكان والمتسوقين جراء تأخّر طرح عطاء المشروع لأسباب تمويلية خارج صلاحية البلدية.


وبين الكوفحي أن تمويل المشروع من قبل بنك تنمية المدن والقرى تعثر لأسباب مرتبطة بدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع من وجهة نظر البنك، وهو ما تم التغلب عليه أخيرا بلقاء مع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام بحضور رئيسي غرفة تجارة الأردن واربد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1715425603115

إغلاق شارع الثلاثين في السلط للتوسعة

20159181010RN954

وفاة محاميان اثنان في الأردن - أسماء

٧٧٧

شركات مصرية: الأردن سوق واعدة ومنصة دخول عربية مهمة

WhatsApp Image 2024-05-11 at 1.34.51 PM

الدعوات لـ"الأغلبية النسبية" تعود للواجهة.. هل يتخلص المحامون من "الجولتين" في انتخاباتهم؟

75013c64-2187-4b21-9810-dbbd8e816add

شباب العقبة تنفذ برامج وأنشطة شبابية وثقافية وصحية

1715418973231

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

أخبار متعلقة
1715355038456

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة إسنادًا لبلدية بني عبيد

1000464544

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

65d5d06cecae8

11846 أسرة مستفيدة من برامج المعونات المالية الشهرية في اربد خلال 2023

1713620660307

مشاركات يتدربن على المهارات الحياتية في مركز شابات الطيبة

484585_1_1673935597

4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور