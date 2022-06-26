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الأحد، 26-06-2022 12:00 م

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

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الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ في مركز إربد الثقافي، مساء أمس، حفلا لإشهار وتوقيع رواية بعنوان "حورية الحصار"، للأديبة الفلسطينية سحر جويلس، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمواطنين المهتمين.

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وأكد رئيس المبادرة محمود علاونة، خلال الأمسية التي أدارتها المدربة سجى الصفوري، أن دور المرأة الفلسطينية في الصمود والثبات والنضال التصق بالشجاعة والمقاومة بمختلف أشكالها وفي مختلف الميادين التي يمكن من خلالها الدفاع عن حق الفلسطينيين في الأرض وضمان حماية هويتهم وثقافتهم، مشيرا إلى أن رواية "حورية الحصار" تعد أنموذجا وضاء في أدب المقاومة.


وبين المهندس محمود بني هاني أن جويلس صنعت سجلا ناصعا في الأدب الفلسطيني والعربي والذي يمكن إدراجه بشكل عام تحت بند أدب المقاومة عند المرأة الفلسطينية، كما على الساحة النضالية في حمل رسالة المقاومة ضد المحتل فكانت الرواية كالحجر والرصاصة والسكين وكانت في مختلف تلك الصور بطلة ومبدعة.


من جانبها، قدمت الأديبة غادة العزام إضاءة إبداعية أوضحت من خلالها تفاصيل الإبداع في الرواية.


وثمنت الأديبة سحر جويلس مواقف الأردن المشرفة، ملكا وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مباركة ومهنئة لإربد تتويجها عاصمة للثقافة العربية.


وأوضحت أن الرواية تتدفق من نكهة فلسطين العابقة بصمود أسطوري، تحمل بين طياتها ملامح أنثى فلسطينية في حالة الحب والصمود، ولم يكسرها الحصار ولم يضعف ذودها النضالي، وتستطيع أن تبدع في جميع المجالات ولا سيما الوجداني منها.


وتخلل الحفل قراءات شعرية للشاعر محمد فؤاد الخالدي تغنى فيها بعروبة القدس، موثقا من خلالها المعاناة والحقوق والإنسانية وظروف الاحتلال الصعبة.

 




 

 


 

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