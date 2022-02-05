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السبت، 05-02-2022 05:28 م

إربد.. حوارية تعاين مضامين الرسالة الملكية

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 الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في ندوة حوارية نظمتها جمعية "الحوار والفكر والتنمية" في إربد، اليوم السبت بغرفة تجارة إربد، حول مضامين رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لأبناء وبنات شعبه، أنها جاءت شاملة وذات دلالات ومعان قوية وموجهة للجميع.

وقال مساعد رئيس مجلس النواب راشد الشوحه إن المحاور التي تضمنتها الرسالة الملكية تمس كل مواطن بغض النظر عن موقع مسؤوليته، كما أنها راكمت على الرسائل السابقة التي وجهها الملك على أكثر من صعيد وتصب بنهايتها في بوتقة الإرادة والتصميم والقدرة على تجاوز التحديات مهما عظمت؛ لأن الأردن واجه عبر مئويته الأولى تحديات جسام تجاوزها بالإرادة والتصميم والتمسك بثوابته وجاءت نتاج لتحولات وتحديات على مستوى المنطقة والإقليم.

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