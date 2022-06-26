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الأحد، 26-06-2022 12:02 م

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

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الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب حرثا التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته، بحضور 25 مشاركا من أعضاء المركز.

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وتناولت المدربة هيا الشرع مفهوم التفكك الأسري، موضحة أنه ابتعاد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض وعدم ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال، الأمر الذي يؤثر على الأبناء وعلى المجتمع المحيط بهم.


كما تحدثت الشرع عن أسباب التفكك الأسري مشيرة إلى الأثر السلبي للتفكك الأسري على الأبناء أو على المجتمع فيشعر الأبناء بضعف شعورهم بالأمان والاستقرار داخل الأسرة، ويعيش الأبناء في حالة من الاضطراب والقلق بشكل مستمر، ما يؤدي إلى تشردهم وخلق حالة من العدائية فيما بينهم.


وفي نهاية الجلسة دار حوار مفصل بين المدربة والمشاركين حول الأسباب المؤدية للتفكك الأسري، وأنواع التفكك الأسري وآثاره السلبية، إضافة للحديث عن أهم الحلول والمقترحات التي تحد من مخاطره في المجتمع.


وعلى صعيد متصل، نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد ، اليوم الأحد ، ورشة عمل حول مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك بما يتناسب مع اهتمام الشابات المشاركات وازدياد مشاكل البشرة خلال فترة الصيف، وبحضور جميع أعضاء المركز.


وتناولت الورشة أهمية العناية بالجلد والحفاظ على طبقات البشرة من عوامل الجفاف، إضافة إلى تصنيف أنواع البشرة وخصوصية كل نوع منها وطرق حمايتها من التأثيرات الخارجية كالهواء الجاف والشمس الحارقة، وأهمية تناول الغذاء الصحي في تجدد خلايا الجلد وفتح مساماته.

 




 

 


 

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