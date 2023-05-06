إربد: حوارية حول المشاركة السياسية للشباب

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان: "تفعيل الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الانتخابات"، بمشاركة 20 شاباً ضمن الفئة العمرية من 15 الى 24 عاما.



وأكد المدرب خالد العلاونة، أهمية المشاركة السياسية، وبخاصة لدى فئة الشباب، ودورهم في دعم مسيرة الإصلاح الوطني والمشاركة في مختلف الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.



وأشار الى دور الشباب الواعي والمثقف في دعم وتحريك عجلة الإصلاح السياسي التي تشهده المملكة، لافتا الى أن المشاركة السياسية تساعد في ترجمة أفكار الشباب القيمة كمشاريع تنموية في المستقبل القريب وتعزز دورهم في صنع القرار.

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