إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن البحث الجنائي في محافظة إربد ، ألقى القبض على سيدة قامت بسرقة مبلغ بقيمة ثلاثة آلاف دينار .

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وبين المصدر ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن السيدة ، قامت بسرقة المبلغ من داخل مركبة تاجر في منطقة المدينة الصناعية، لافتا انه يتم التحقيق معها من قبل الأجهزة المعنية .

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