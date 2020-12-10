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الخميس، 10-12-2020 11:37 ص

بقيمة 3 آلاف دينار

إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

ق
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن البحث الجنائي في محافظة إربد ، ألقى القبض على سيدة قامت بسرقة مبلغ بقيمة ثلاثة آلاف دينار .

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وبين المصدر ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن السيدة ، قامت بسرقة المبلغ من داخل مركبة تاجر في منطقة المدينة الصناعية، لافتا انه يتم التحقيق معها من قبل الأجهزة المعنية .

 

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