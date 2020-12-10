إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن البحث الجنائي في محافظة إربد ، ألقى القبض على سيدة قامت بسرقة مبلغ بقيمة ثلاثة آلاف دينار .
وبين المصدر ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أن السيدة ، قامت بسرقة المبلغ من داخل مركبة تاجر في منطقة المدينة الصناعية، لافتا انه يتم التحقيق معها من قبل الأجهزة المعنية .
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