إربد : شباب كلنا الأردن تعلن بدء التسجيل بدورة مجانية حول ريادة الأعمال

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فرع إربد، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل في دورة تدريبية مجانية حول "ريادة الأعمال"، والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، سامر مراشدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الدورة التدريبية تستهدف الشباب والشابات من محافظة إربد، ضمن الفئة العمرية من 22- 35 عاما، حيث سيتم اختيار 20 مشاركا من أصحاب الأفكار الريادية، شريطة الإلتزام بحضور فعاليات الدورة كاملة، وسيحصل المشاركون على شهادة تدريب مجانية ومعتمدة.

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