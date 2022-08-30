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الثلاثاء، 30-08-2022 10:53 م

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

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الوكيل الاخباري - ضبطت شركة مياه اليرموك، اليوم الثلاثاء، اعتداء على خط ناقل رئيسي بمنطقة الحصن جنوب إربد لغاية تعبئة صهاريج خاصة وبيعها للمواطنين.

وقال مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني، إن كوادر الشركة الفنية وبناء على معلومات واردة ضبطت اعتداء أحد الأشخاص في منطقة الحصن الذي يعمد إلى سحب كميات كبيرة من المياه من خط ناقل رئيسي بقطر 6 إنش بطريقة مخالفة ومن ثم تعبئتها في خزان أرضي بساحة منزله قبل أن يقوم ببيعها للصهاريج الخاصة.

وبين أنه جرى ضبط الواقعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أثناء تعبئة حمولات صهاريج من منزل الشخص المعتدي، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وإيقاع العقوبات الرادعة بحقه التي ينص عليها القانون.

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