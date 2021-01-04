إربد: ضبط متسول متنكر بملابس نسائية

الوكيل الاخباري -

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ضبطت إحدى فرق حملة مكافحة التسول التابعة لقيادة أمن إقليم الشمال، مساء اليوم الاثنين، رجلاً متسولاً متنكراً بزي امرأة.وقال مصدر أمني في قيادة أمن إقليم الشمال، لـ(بترا)، إنه أثناء قيام إحدى فرق مكافحة التسول التابعة لقيادة الإقليم بواجبها ضمن الحملة التي تنفذها لمكافحة التسول، شوهدت امرأة متسولة على إشارات شارع البتراء، وهي مغطاة بالكامل بعباءة نسائية وتخفي جميع ملامح وجهها.وأضاف أنه جرى متابعتها بعد مشاهدتها وهي تتسول على مفترق إشارات شارع البتراء جنوبي مدينة اربد، وتقوم بتوزيع طفلين كانا بصحبتها على مختلف مسارب الإشارة والتقاطعات المرورية.وأشار إلى أنه تم ضبطها ليتبين أنها ليست امرأة وإنما رجل متنكر بملابس نسائية، وتم توديعه للمركز الأمني المختص، وتبين أن بحقه قيد سرقة، في حين سيصار إلى تسليم الطفلين لقسم شرطة الأحداث في مديرية شرطة إربد.