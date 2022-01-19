إربد: ضبط نصف طن من الأحطاب المقطوعة في حراج صيدور

الوكيل الاخباري -ضبطت كوادر شعبة الحراج في مديرية زراعة لواء الوسطية، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، اليوم الأربعاء، نحو نصف طن من الأشجار الحرجية المقطوعة، بصورة مخالفة بمنطقة حراج "صيدور" الواقع غربي إربد

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وقال مدير زراعة لواء الوسطية الدكتور جعفر عبيدات لـ(بترا)، إن دورية شعبة الحراج ضبطت كميات الأحطاب المقطوعة بصورة مخالفة، وجرى مصادرتها وإيداعها في محطة حراج الوسطية.



وبين أنه جرى ضبط أحد المعتدين والمناشير والأدوات المستخدمة في تقطيع الأشجار، فيما جرى تحويل القضية إلى الجهات القضائية.