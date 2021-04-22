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الخميس، 22-04-2021 01:27 م

إربد .. ضبط 173 متسولا منذ بداية رمضان

تسول


الوكيل الإخباري - ضبط قسم مكافحة التسول في إقليم الشمال 173 شخصا من المتسولين والباعة المتجولين في محافظة إربد منذ بداية شهر رمضان وحتى الأربعاء، غالبيتهم من جنسيات أردنية وآخرون من جنسيات عربية، بحسب رئيس مكتب قسم التسول لإقليم الشمال مجد عبد النبي، الخميس.

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وبين عبد النبي، خلال تصريحات صحفية، "إيداع المضبوطين البالغين منهم إلى المركز الأمني ليتم تحويلهم للقضاء، واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، وتحويل الأحداث إلى المحاكم المختصة".


وأشار إلى أن "الحملات التي يقوم بها القسم بالتعاون مع شرطة إقليم الشمال يتم تكثيفها خلال شهر رمضان، بسبب تزايد أعداد المتسولين في الأسواق والإشارات الضوئية، لكن بسبب وجود أوامر حظر التجول فإن الجولات يتم اقتصارها على الفترات النهارية فقط".


ودعا عبد النبي، المواطنين، إلى "ضرورة الابتعاد عن مساعدة هذه الفئة من الناس وعدم تقديم أي مبالغ مالية لهم حتى لا يتعرضوا للاستغلال ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة"، مشيرا إلى "وجود جهات مختصة وجمعيات تقدم المساعدات للأشخاص المحتاجين".

 


 




 

 


 

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