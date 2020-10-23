إربد: ضبط 65 شخصاً و3 منشآت خالفوا أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - قال محافظ إربد رضوان العتوم، انه تم تسجيل 65 مخالفة لأشخاص خالفوا أوامر الدفاع في المحافظة حتى الساعة السادسة مساء اليوم الخميس .

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واضاف العتوم، انه تم كذلك تسجيل ثلاث محالفات لأوامر الدفاع من قبل منشآت تجارية، لافتا الى ان مخالفات الأشخاص توزعت بواقع 53 مخالفة ضمن اختصاص مديرية شرطة اربد وعشر مخالفات تابعة لمديرية شرطة الرمثا ومخالفتين في شرطة غرب إربد.



واكد العتوم، انه تم التعامل مع المخالفين من اشخاص ومنشآت وفق التعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع سواء ما يتعلق بالغرامات المالية أو الاغلاق لمدة 14 يوماً للمنشآت، إضافة الى الغرامات المالية، مشددا انه لا تهاون بتنفيذ أوامر الدفاع حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.



