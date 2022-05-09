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الإثنين، 09-05-2022 02:43 م

إربد عاصمة للثقافة العربية تتلقى 120 مشروعا

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الوكيل الإخباري - تلقت لجنة التراث الشعبي والأشغال اليدوية والحرف المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، حوالي 120 مشروعا مقدمة من جمعيات وأفراد من داخل وخارج المحافظة.

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وقال رئيس اللجنة المهندس عاهد عبيدات إن اللجنة قامت بفرز المشاريع المقدمة وتبويبها واعتماد ما يتناسب مع مهام اللجنة ووضعت برنامجا لتنفيذها وأماكن إقامتها، حيث جرى رفعها إلى المكتب التنفيذي لاعتمادها وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذها.


ولفت إلى أنه تم تنفيذ فعاليتين من المشاريع التي أقرت، أحدهما في مدينة إربد في ديوان آل كريزم والآخر في لواء بني كنانة في البيت الريفي في بلدة خرجا، تناولت الموروث الشعبي وعرض الادوات المستخدمة في الزراعة والاواني المنزلية والتعريف بها وربطها بمفهوم الحداثة.

 

واشار عبيدات إلى أن مهام ومسؤوليات اللجنة حددت بتأهيل متحف للحياة الشعبية، وتأهيل متحف للحرف الشعبية ومعرض لمنتجاتها، وتنظيم المهرجانات لمواسم الزيتون والرمان والقمح والأكلات الشعبية، وتنظيم وإقامة سهرات تراثية في مواقع تراثية تحت عنوان "سهرات أيام زمان" تشمل عزف على الربابة وحكواتي ودق على المهباش وعروض موسيقية فلكلورية.


ولفت إلى أن اللجنة أقرت خطة عمل تتمثل بإنشاء متحف الحياة الشعبية في بيت النابلسي وإنشاء مركز معارض وحرف يدوية في حدائق الملك عبدالله الثاني، بالإضافة إلى المهرجانات الموسمية كمهرجان الربيع والحصاد والرمان والزيتون والبرتقال.


وكشف عبيدات أن اللجنة اعتمدت ثماني سهرات تراثية سيتم تنفيذها في ألوية محافظة إربد، إضافة إلى إقامة عروض للأزياء التراثية المحلية ومعرض لتوثيق الحياة الشعبية وبث برنامج إذاعي تراثي يبث كل يوم خميس من كل أسبوع على مدار العام.

 




 

 


 

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