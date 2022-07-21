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الخميس، 21-07-2022 04:35 م

إربد: قبيلات تعزي بوفاة أحد طلبة التوجيهي

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الوكيل الاخباري - قدمت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الخميس، واجب العزاء، بالنيابة عن وزير التربية والتعليم، لذوي الطالب أمير فالح السعود، أحد طلبة التوجيهي في مدرسة إربد الثانوية للبنين.

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كما تفقدت قبيلات قاعات الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، يرافقها مدير التربية والتعليم للواء محمد المومني.

واستمعت قبيلات، وفق بيان لمديرية التربية، اليوم، لعدد من ملاحظات الطلبة عن سير الامتحانات في مديرية التربية و التعليم للواء، حيث أبدوا ارتياحهم لمستوى الأسئلة في الامتحانات التي تقدموا لها اليوم، وهي علوم الحاسوب وإدارة المشروعات الصناعية.

 

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