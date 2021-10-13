الأربعاء 13-10-2021
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الأربعاء، 13-10-2021 07:48 م

إربد: كبار سن يستذكرون أنماط الحياة الريفية في قرية صمد التراثية

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية "السنابل الذهبية" في لواء الكورة بالتعاون مع منتدى "الريف" الثقافي، اليوم الأربعاء، يوماً ترفيهياً لكبار السن في قرية صمد التراثية.

واشتمل اليوم الذي شارك به كبار السن، على جلسات في البيوت التراثية التي تضمها قرية صمد، استذكروا فيها أنماط حياتهم الريفية الجميلة وسط تبادل حكايات الحصاد وطقوس "العونة" وتعاليل القرية.

كما اشتمل على إلقاء قصائد تراثية وأهازيج شعبية من قبل كبار السن، وسط حلقات الدبكة والسامر على أنغام العود ودق المهباش.

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