إربد :لقاء حواري يناقش ملامح مشروع قانون الانتخاب المقبل

الوكيل الاخباري - عرض رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار ومقررها الدكتور عامر بني عامر ابرز ملامح مخرجات اللجنة بخصوص قانون الانتخاب المقبل.



واكدا في لقاء حواري في غرفة تجارة اربد اليوم الثلاثاء بتنظيم من الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية اداره رئيس الجمعية الدكتور حميد البطاينة أن توصيات اللجنة التي سترفع خلال اليومين المقبلين بعد مناقشتها في الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤسس لقانون انتخاب يتطور تدريجيا ويحاكي ثلاث مجالس نيابية مقبلة.

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