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السبت، 21-05-2022 08:00 م

إربد: لقاء يبحث تحديات قطاع الألبسة وأبرز احتياجاته للتعافي

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الوكيل الاخباري - ناقش لقاء عقد في غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، التحديات التي تواجه القطاع وأبرز احتياجاته للتعافي والعودة الى سابق عهده ونشاطه كأحد مكونات القطاع التجاري المهمة.

وتمحورت أهم مطالب التجار في اللقاء الذي ضم نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة /عضو غرفة تجارة عمان سلطان علان ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وممثل الغرفة عن القطاع في غرفة تجارة الأردن محمد صبيح العفوري، بتشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية، والطرود البريدية، وتنظيم عروض التنزيلات والبيع الإلكتروني، والتراخيص العشوائية.

وطالبوا بوضع قانون ينظم عملية التجارة الإلكترونية ويضع ضوابط ومعايير لها يوازي التجارة التقليدية ضريبيا وجمركيا.

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